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Четверг, 10.12.2020
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Пшонка обзавидуется: дизайн квартиры в киевском ЖК насмешил сеть (фото)

Пшонка обзавидуется: дизайн квартиры в киевском ЖК насмешил сеть (фото)
11:06 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Квартира в ЖК "Diamond Hill" с панорамными видами на Днепр и Киево-Печерскую лавру, поражает своей помпезностью, напоминая виллу экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Фото квартиры опубликованы на странице журнала "Дом и Интерьер" в Facebook.

"Заказчики недавно завершили ремонт в уже существующей квартире, но поскольку семья ждала пополнение – приобрели соседнюю квартиру и решили их объединить в одно пространство площадью более 600 метров квадратных. Стилистика была задана первой квартирой –роскошное барокко интегрированное в современный ЖК с лучшими мировыми брендами", - сказано в сообщении.

"Роскошные" апартаменты включают в себя: спальню, гардеробную, мастер санузел; будуарную гостиную с зоной бара, а так же общий холл с библиотекой в которой размещена коллекция хрусталя Lalique и Baccarat, антикварные статуэтки и коллекция уникальных книг.

Пользователи сети неоднозначно восприняли такую вычурность в жилом помещении.

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Все по теме:

Киев, Виктор Пшонка, Квартиры, Дизайн, Diamond Hill.

Автор:

Телеграф
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