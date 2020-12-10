Еще несколько минут и был бы труп: спасение провалившегося под тонкий лед рыбака попало на видео

На Немышлянском карьере в Харькове 10 декабря был спасен рыбак, провалившийся под тонкий лед.

Об этом сообщает харьковский Telegram-канал "Труха".

"Ещё бы несколько минут и из карьера на Корчагинцев доставали бы уже один трупик",- сказано в сообщении.

На кадрах видно, как лед на воде совсем тонкий. Тонувшего пытались вытащить из воды, подвязав его к веревке.

На месте инцидента работали медики, пока не известно в каком состоянии находится пострадавший.

Напомним, днем в понедельник, 7 декабря, в Киеве из Днепра выловили тело мужчины, которое вмерзло в лед.