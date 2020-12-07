Из Днепра вытащили труп замерзшего мужчины: фото находки

Днем в понедельник, 7 декабря, в Киеве из Днепра выловили тело мужчины, которое вмерзло в лед.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Киева в Facebook.

"Тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью шанцевого инструмента достали из толщи льда тело мужчины и доставили его на берег", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что страшную находку обнаружили в Деснянском районе около 14.30 дня. Труп находился под толщей льда.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве на месте проведения ремонтных работ на теплосети в Святошинском районе обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Указывается, что тело мужчины обнаружили жители соседних домов.

Также в Киеве случайные прохожие в лесополосе обнаружили человеческие останки.