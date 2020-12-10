Автобусам и грузовикам ограничили движение на трассах в Тернопольской и Ровенской областях: что произошло

На дорогах Тернопольской и Ровенской областей в четверг, 10 декабря, ограничили движение автобусов, фур и грузовиков по внутриобластным трассам.

Об этом сообщила автомобильная служба дорог в Тернопольской области и пресс-служба полиции Ровенской области.

"Внимание, ограничиваем движение грузового транспорта и автобусов автодорогами Тернопольской области из-за неблагоприятных погодных условий!" - говорится в сообщении автодора, в подтверждение чего прилагается соответствующий документ, где указано, что передвижение большегрузного транспорта остановлено с 10 часов утра 10 декабря.

Аналогичное решение принято и по загруженности трасс Ровенской области, где ограничения вступили в силу с полудня 10 декабря.

"Согласно решению Службы автомобильных дорог в Ровенской области на дорогах общего пользования государственного значения ограничено движение крупногабаритных транспортных средств и пассажирских автобусов на территории региона", - говорится в сообщении областной полиции.

Как сообщил "Телеграф", ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 11 декабря.