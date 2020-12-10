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Четверг, 10.12.2020
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Мгновенная карма: вор поджег дом на Черниговщине и не смог выбраться из него

Мгновенная карма: вор поджег дом на Черниговщине и не смог выбраться из него
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook

10 декабря в Черниговской области, мужчина поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбук.

"Во время ликвидации пожара в доме в селе Новый Белоус было обнаружено тело мужчины 1998 года рождения. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство Черниговского районного отделения полиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что владельцы отсутствовали дома несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108, а также в течение этого времени систематически похищали из дома разные вещи (лодка, инструменты и т.д.).

В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот человек за совершение 8 угонов и полутора десятков краж был арестован, но суд отпустил его под залог.
Его товарища полиция сегодня задержала по подозрению в завладении автомобилем и кражах.

Следователи открыли производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и 289 (незаконное завладение транспортным средством).

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Все по теме:

Черниговская область, Воры, Угарный газ, Поджег.

Автор:

Телеграф
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