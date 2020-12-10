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В оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе

В оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе
22:29 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

8 декабя оккупационный "мэр" Дебальцево Донецкой области Игорь Захаревич попал в скандал из-за своего подарка. Мужчина приподнес детскому саду кухонный венчик, стоимость которого в "ДНР" может составить около 150 рублей, да еще и похвастался этим.

"Дорогой" подарок сразу же подняли на смех, фото и цитату "мэра" скопировали и начали распространять в пабликах. После такой реакции Захаревич сообщение и фото о венчике удалил.

Сама цитата оккупационного "мэра":

В свою очередь Захаревич по-своему прокомментировал этот инцидент.

"Если для Донецка какая-то вещь кажется дешевой фигней, то для города Дебальцево – нет. Здесь у людей абсолютно другие понятия. У меня "Ясли-сад № 5 "Ладушки" во время войны принял абсолютно всех детей. Это единственный сад, который не попал в программу восстановления. Он нуждается во всем. И если завтра принесут какой-нибудь коврик – мы без стеснений его отдадим туда. А если кто-то из этого хочет делать хайп – это дело его личной совести и испорченности. Если мне в садик нужно передать, извините, батарейки – я их передам. И мне плевать, будут на меня за это лить грязь, или нет", - отметил он.

Стоит напомнить, что 6 декабря в день ВСУ в Светлодарске (подконтрольный Украине город в Бахмутском районе Донецской области) в воскресенье, провели проукраинскую акцию, отправив в небо флаг Украины, который могут увидеть жители оккупированной Горловки.

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Все по теме:

Донбасс, Дебальцево, ДНР.

Автор:

Телеграф
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