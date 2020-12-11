Какая ситуация с COVID-19 в областях

По состоянию на утро 11 декабря Украина продолжает бороться пандемией коронавируса. При этом, есть ряд областей, где имеется очень высокая заболеваемость и смертность.

Об этом свидетельствуют даные СНБО.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в:

Киеве - 1 880,

Запорожской области - 895,

Одесской области - 874,

Киевской области - 787,

Днепропетровской области - 759.

В свою очередь по смертности самые высокие показатели за прошлые 24 часа были в:

Черниговской области - 59,

Одесской области - 28,

Донецкой области - 27,

городе Киев - 26,

Днепропетровской области - 20.

В то же время, с начала пандемии наибольшее количестов случаев COVID-19 обнаруживали в:

Киеве - 88 317,

Львовской области - 52 578,

Днепропетровской области - 47 650.

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