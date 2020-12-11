Какая ситуация с COVID-19 в областях

По состоянию на утро 11 декабря Украина продолжает бороться пандемией коронавируса. При этом, есть ряд областей, где имеется очень высокая заболеваемость и смертность.
Об этом свидетельствуют даные СНБО.
Таким образом за прошедшие сутки в Украине наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в:
В свою очередь по смертности самые высокие показатели за прошлые 24 часа были в:
В то же время, с начала пандемии наибольшее количестов случаев COVID-19 обнаруживали в:
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