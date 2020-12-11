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Какая ситуация с COVID-19 в областях

Какая ситуация с COVID-19 в областях
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 11 декабря Украина продолжает бороться пандемией коронавируса. При этом, есть ряд областей, где имеется очень высокая заболеваемость и смертность.

Об этом свидетельствуют даные СНБО.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в:

  • Киеве - 1 880,
  • Запорожской области - 895,
  • Одесской области - 874,
  • Киевской области - 787,
  • Днепропетровской области - 759.

В свою очередь по смертности самые высокие показатели за прошлые 24 часа были в:

  • Черниговской области - 59,
  • Одесской области - 28,
  • Донецкой области - 27,
  • городе Киев - 26,
  • Днепропетровской области - 20.

В то же время, с начала пандемии наибольшее количестов случаев COVID-19 обнаруживали в:

  • Киеве - 88 317,
  • Львовской области - 52 578,
  • Днепропетровской области - 47 650.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как повлияет зимний локдаун на заболеваемость коронавирусом в Украине - Степанов прояснил ситуацию.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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