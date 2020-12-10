Степанов озвучил ожидания от январского локдауна: названы цифры

Украинское правительство надеется, что в условиях локдауна с 8 по 23 января число зараженных коронавирусом снизится вполовину.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время традиционного брифинга по ситуации с COVID-19.

"Если мы говорим о жестком локдауне, в том виде, в котором он, например, происходит в европейских странах, то согласно эпидемологическим показателям за 3 недели происходит снижение до 80% количества заболевших", - заявил он.

При этом он отметил, что если украинцы будут придерживаться мер, то мы можем рассчитывать на - 40-50% заболевших.

"При условии соблюдения всех мер, предусмотренных он (риск инфицирования - ред.) будет минимальным", - говорит он.

Министр подчеркнул, что Кабмин пытался максимально подобрать баланс, чтобы ограничительные меры не приносили значительного дискомфорта.

Напомним, что вчерашнее заявление главы Минздрава Максима Степанова о ситуации с COVID-19 вызвало бурю негодования среди пользователей сети.