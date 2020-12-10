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20-25 тысяч больных в первую неделю января: Шмыгаль озвучил неутешительный прогноз по всплеску коронавируса в Украине

20-25 тысяч больных в первую неделю января: Шмыгаль озвучил неутешительный прогноз по всплеску коронавируса в Украине
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф фото: Украинская правда

Ожидается, что уже в первую неделю января, накануне введения локдауна, количество заболевших коронавирусом в Украине достигнет 20-25 тысяч в день.

Такой прогноз в интервью "Украинской правде" озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Предварительно, расчеты, которые мы видим на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - сказал он.

При этом, по его словам, отсутствие запрета на работу гостиниц, транспорта и авиасообщения связано с тем, что необходимо "дать возможность людям выехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться".

"Так как основные пути передачи - это большие скопления людей", - уверен Шмыгаль и добавил, что главное правило – это ограничить нахождение людей в закрытых помещениях.

В тоже время, как сообщал "Телеграф", руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин уверен, что введение локдауна на время новогодних праздников или сразу после них это неэффективно.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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