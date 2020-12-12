"Герой в форме АТБ": спасение девушки в Харькове поразило сеть (видео)

10 декабря в Харькове в магазине охранник спас девушку от смерти. Его поступок взволновал сеть, в хорошем смысле этого слова.

Событие произошло по улице Шариковой в АТБ. Охранник Александр Лепков спас девушку от остановки сердца . Возможно если бы не Александр, девушка не дожила до приезда скорой.

В сети Александра называют героем и настоящим мужчиной. Люди активно благодарят его за спасенную жизнь и желают всех благ.

Напомним, на Немышлянском карьере в Харькове 10 декабря был спасен рыбак, провалившийся под тонкий лед.