Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма

Разведывательный самолет США проводил традиционные полет в воздушном пространстве неподалеку от оккупированного Крыма и границы России, но провел неожиданный маневр.

Это заметил военный обозреватель и блогер Александр Коваленко также известный, как "Злой одессит".

"Сегодня самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США традиционно работал в черноморском воздушном пространстве вблизи оккупированных Россией территорий Украины и непосредственно границ РФ. Но примечательно то, что на протяжённости своего маршрута, самолёт непривычно для него снижался с безопасных 10 тыс метров до 5 000 м", - написал он.

Коваленко назвал произошедшую ситуацию "крайне интересной".

Как сообщалось ранее, Коваленко объяснил, зачем России был нужен фейк об "украинской ДРГ", которая якобы штурмовала границу с РФ.