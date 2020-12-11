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Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма

Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Разведывательный самолет США проводил традиционные полет в воздушном пространстве неподалеку от оккупированного Крыма и границы России, но провел неожиданный маневр. 

Это заметил военный обозреватель и блогер Александр Коваленко также известный, как "Злой одессит". 

"Сегодня самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США традиционно работал в черноморском воздушном пространстве вблизи оккупированных Россией территорий Украины и непосредственно границ РФ. Но примечательно то, что на протяжённости своего маршрута, самолёт непривычно для него снижался с безопасных 10 тыс метров до 5 000 м", - написал он. 

Коваленко назвал произошедшую ситуацию "крайне интересной". 

Как сообщалось ранее, Коваленко объяснил, зачем России был нужен фейк об "украинской ДРГ", которая якобы штурмовала границу с РФ. 

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Все по теме:

Украина, США, Россия, Крым, Черное море.

Автор:

Телеграф
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