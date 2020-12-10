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Прикрытие: в Украине объяснили фейк России о "диверсии" и перестрелке на границе

Прикрытие: в Украине объяснили фейк России о "диверсии" и перестрелке на границе
00:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Россия придумала инцидент о стрельбе на границе с оккупированными территориями, в результате чего якобы погиб украинский военный, только для того, чтобы скрыть случайную смерть украинца, который  никаким образом не связан с силовыми структурами.

Так фейк объяснил в своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как  блогер под ником "Злой одессит".

По его словам, сотрудники ФСБ застрелили жителя Сумской области Евгения Голубева.

Он хорошо известен среди украинских правоохранителей, поскольку был фигурантом нескольких уголовных дел. Голубев фигурировал в делах о: хулиганстве и разбое. Разумеется, никакого отношения к украинским силовым структурам не имел,- написал он.

При этом убитый украинец часто ездил в приграничную с Украиной Белгородскую область к друзьям. По словам знакомых Голубева, он неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

Фейк, так старательно выстраиваемый российскими пропагандистами, разбивается не только об данные из биографии убитого Голубева. Сомнения вызывает и его внешний вид. Ведь он был одет в российский комплект одежды, используемый военнослужащими, охотниками и рыболовами, кроссовки. И это при том, что погода в день убийства явно не располагала к такому летнему варианту одежды. Например, 4 декабря в Воронежской области было 6-11 градусов мороза, а в Белгородской области - 3-5 градусов мороза.

"Очевидно, что этот человек не мог выполнять некое спецзадание по захвату некоего свидетеля, ведь для таких операций одеваются в гражданскую одежду, для меньшего привлечения внимания. Но даже если говорить о спецодежде "Горка", то она не является элементом экипировки украинских спецподразделений и чаще используется охотниками и рыболовами", - уверен блогер, добавив что к тому же российская сторона так до сих пор и не показала оружие, из которого был застрелен украинец.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики так называемой ДНР заявили якобы о подготовке срыва Украиной перемирия на Донбассе

 

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Все по теме:

Россия, Украинцы, Боевики, Донбасс, Убийства, диверсии.

Автор:

Телеграф
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