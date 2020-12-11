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На Киевщине мужчины со стрельбой защищали пьяного товарища от патрульных (фото, видео)

На Киевщине мужчины со стрельбой защищали пьяного товарища от патрульных (фото, видео)
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В поселке Терезино Белоцековского района Киевской области развернулся настоящий боевик со стрельбой и погоней. 

Об инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции

В поселке экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого оказался в состоянии алкогольного опьянения. Пока правоохранители составляли админпротокол, к месту подъехали три машины с друзьями мужчины. 

Все вместе они избили полицейских, после чего скрылись в неизвестном направлении. 

После этого по тревоге подняли все наряды полиции области. Отмечается, что одну из машин заметили на трассе Киев-Одесса. Требование остановиться, они проигнорировали. 

В селе Озерная автомобиль заехал в один из дворов. Вышедший из автомобиля пассажир выстрелил из пистолета и начал угрожать полицейским оружием. 

Задержать злоумышленников удалось лишь после прибытия на место бойцов КОРДа. 

В ходе спецоперации были задержаны трое мужчин в возрасте от 24-х до 53-лет. 

 По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Индустриальной машина каршеринга попала в смертельную аварию.

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Все по теме:

Киевская область, Стрельба, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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