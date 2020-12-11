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Харьков вслед за Киевом превратился в каток (видео)

Харьков вслед за Киевом превратился в каток (видео)
Обновлено 23:06 Пт, 11 Декабрь 2020 Телеграф

На бульваре Юрьева и возле Ботанического сада погода внесла свои коррективы в дорожное покрытие. В след за столицей Харьков и его улицы устелил ледяной покров.

Об этом информирует Телеграмм канал Труха

Отметим, что такие последствия в нескольких городах Украины спровоцировала переменчивый погода. А именно дождь и мороз. Такие погодные явления превратили некоторые улицы Харькова в настоящий каток.

Есть и плюс: из-за гололеда водители стали меньше превышать скорость на киевских дорогах

В сети смеются, что за каток, хотя бы, не придется платить. Однако такой гололед может быть опасной для здоровья и жизни.

 

Напомним, что с 10 декабря в столице более 160 человек получили травмы из-за гололеда, который образовался к вечеру в результате ледяного дождя.

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Все по теме:

Харьков, Мороз, Дождь, Гололед.

Автор:

Телеграф
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