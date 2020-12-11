Харьков вслед за Киевом превратился в каток (видео)

На бульваре Юрьева и возле Ботанического сада погода внесла свои коррективы в дорожное покрытие. В след за столицей Харьков и его улицы устелил ледяной покров.

Об этом информирует Телеграмм канал Труха

Отметим, что такие последствия в нескольких городах Украины спровоцировала переменчивый погода. А именно дождь и мороз. Такие погодные явления превратили некоторые улицы Харькова в настоящий каток.

В сети смеются, что за каток, хотя бы, не придется платить. Однако такой гололед может быть опасной для здоровья и жизни.

Напомним, что с 10 декабря в столице более 160 человек получили травмы из-за гололеда, который образовался к вечеру в результате ледяного дождя.