Большой пожар парализовал центр Киева: фото, видео и карта пробок

Пожарные в субботу утром, 12 декабря, ликвидировали пожар в МАФе общественного питания, расположенного в Шевченковском районе Киева, неподалеку от отеля "Экспресс".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве на официальной странице в Facebook, а в соцсетях публикуют видео с места пожара.

"12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Как сообщают спасатели огонь разгорелся на площади 40 кв. м. МАФ находится в пристройке к гостинице, поэтому была вероятность того, что огонь перекинется на здание гостиницы.

"Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 – ликвидирован", - добавили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

При этом, из-за ЧП в центре Киева возникли пробки. Водителям пришлось объезжать место инцидента.

Как сообщал "Телеграф", ранее на окраине Киева в районе Большой Кольцевой дороги загорелся ТЦ "Мебельный Городок".