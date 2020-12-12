Компенсации все же выплатят: в скандале со смертью врача в Николаеве от COVID поставили точку

В Николаеве семье умершей от коронавируса семейной врача не хотели выплачивать компенсацию. Дескать, ее инфицирование не было связано с профессиональной деятельностью. Такое решение приняли коллективно члены комиссии, в которую входили представители Гоструда, фонда социального страхования, эпидемиологи, представители городского управления здравоохранения и центра оказания первичной медико-санитарной помощи.

Семья погибшей обратилась в Николаевскую ОГА с просьбой повторного расследования после чего состав комиссии был обновлен и было проведено повторное разбирательство.

В Управлении Гоструда в Николаевской области рассказали, что при рассмотрении дела были учтены материалы предыдущая специального Расследование и новые дополнительные материалы, в том числе касательно установления источника заражения.

Новая комиссия пришла к выводу, что заболевание и смерть врача действительно связаны с ее профессиональной деятельностью.

Эту ситуацию прокомментировал министр здравоохранения. Он заявил, что повторное расследование было объективным и доказало, что она действительно заразилась на работе.

Таким образом, средства семье умершей будут выплачены.