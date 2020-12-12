Пострадавшая в ДТП в Запорожье девочка скончалась в реанимации (фото)

Во вторник, 8 декабря, на выезде из Запорожья, на перекрестке Каширского шоссе и ул. Прогрессивной, водитель автомобиля "Таврия" не справился с управлением на обледеневшем участке дороги и перевернулся. В автомобиле, помимо водителя, находились девочки 15, 14 и 13 лет.

Как пишет местное издание Суббота, 12 декабря одна из пострадавших скончалась в больнице.

Отмечается, что все четверо попали в больницу в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших до сих пор находится в реанимации.

По данным родственников погибшей, причина ДТП заключается в том, что в течение суток "Водоканал" не устранил прорыв, вследствие чего участок дорожного полотна покрылся гололедом с водой сверху.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП из-за гололеда произошло недалеко от Обухова.