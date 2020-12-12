Авто разорвало на части: последствия смертельной аварии под Киевом попали на видео

По всей Украине 12 декабря наблюдаются сложные погодные условия. Циклон Yvonne принес в страну дожди и мокрый снег, который после ночных морозов обернулся гололедом. На фоне этого, в Киевской области, неподалеку от Обухова, произошло жуткое ДТП.

Кадры с места происшествия обнародованы в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

"Смертельное ДТП на окружной Обухова. 12.12.2020 15:00. Автомобили разорваны на части", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, утром субботы в Оболонском районе столицы "гонщик" на летней резине вылетел на тротуар, после чего неуправляемая машина стукнула три других автомобиля и врезалась в дерево.

А вечером 11 декабря мужчина возле станции метро Голосеевской попытался перебежать многополосную магистраль, но оказался под колесами грузовика.