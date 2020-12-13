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Бассейны вместо обсерватории: стало известно о новом "достижении" оккупантов в Крыму (фото)

Бассейны вместо обсерватории: стало известно о новом "достижении" оккупантов в Крыму (фото)
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф фото: Наталья Веселова\Facebook

Поселок Научный в оккупированном Крыму, где расположена уникальная обсерватория для наблюдения за космическими объектами, массово застраивается, что явно  ставит под угрозу работу исследовательского объекта.

О том, что на месте обсервации может появится спа-отель написала в Facebook крымская журналистка Наталья Веселова.

"Конец обсерватории.... Печаль... Почему молчит РАН!? Вот такой спа-отель достраивается в Научном. Апартаменты, бассейны с панорамными окнами, засветка нереальная", - рассказала она.

Крым застройки

Крым застройки

В связи с этим, по словам журналистки,  "12 телескопов могут отправляться на помойку, или куда подальше", в том числе, телескоп Шайна, который считается  одним из крупнейших в Европе.

"Печаль.... Никому ничего кроме "бабла" не нужно. Ну и всем понятно, чье это поместье.... Да уж...." – добавила Веселова.

Крым застройки

Крым застройки

Крым застройки

Отметим, что, по всей видимости, журналистка намекает на то, что застройкой занимается фирма "Консоль", которую связывают с крымским "спикером" Владимиром Константиновым.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Крыму за последнее время наблюдается острый дефицит воды и многие водоемы из-за этого пересыхают.

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Все по теме:

Россия, Крым, Застройки, Фото, Аннексия, Оккупанты.

Автор:

Телеграф
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