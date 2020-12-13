Бассейны вместо обсерватории: стало известно о новом "достижении" оккупантов в Крыму (фото)

Поселок Научный в оккупированном Крыму, где расположена уникальная обсерватория для наблюдения за космическими объектами, массово застраивается, что явно ставит под угрозу работу исследовательского объекта.

О том, что на месте обсервации может появится спа-отель написала в Facebook крымская журналистка Наталья Веселова.

"Конец обсерватории.... Печаль... Почему молчит РАН!? Вот такой спа-отель достраивается в Научном. Апартаменты, бассейны с панорамными окнами, засветка нереальная", - рассказала она.

В связи с этим, по словам журналистки, "12 телескопов могут отправляться на помойку, или куда подальше", в том числе, телескоп Шайна, который считается одним из крупнейших в Европе.

"Печаль.... Никому ничего кроме "бабла" не нужно. Ну и всем понятно, чье это поместье.... Да уж...." – добавила Веселова.

Отметим, что, по всей видимости, журналистка намекает на то, что застройкой занимается фирма "Консоль", которую связывают с крымским "спикером" Владимиром Константиновым.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Крыму за последнее время наблюдается острый дефицит воды и многие водоемы из-за этого пересыхают.