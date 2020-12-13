Лоб в лоб: в Хмельницокй области произошло смертельное ДТП

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В сообщении указано, что столкновение произошло на трассе "Стрый - Кропивницкий - Знаменка" неподалеку от с. Подольское в Летичевском районе.

Отмечается, что 54-летний водитель "Вольво" допустил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ-21099". Вследствие столкновения 45-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте.

Водитель "Вольво" и его пассажир от госпитализации отказались.

После проверки "драгером", в крови мужчины обнаружили алкоголь. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством сроком до трех лет.

Напомним, в Киевской области из-за гололеда утром 13 декабря произошло сразу три ДТП, вследствие которых погибло два человека.