"Отец года": сеть взволновало видео с мужчиной, который выехал на озеро с ребенком в коляске

В Харькове молодые родители затеяли опасное развлечение маленькой дочери на открытом льду.

Об этом сообщает Труха Харьков.

"Молодые родители устроили сегодня покатушки своей малышке прямо на льду Комсомольского (Основянского - ред.) озера", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом поднялась буря возмущения и негодования.

"Отец года", "Родители дебилы. Малышка в таком скажем возрасте не понимает где и как её катают", "Притрушенные. Других слов нет", - пишут пользователи Telegram.

Однако нашлись и люди, которые поддержали героев видео.

"Для тупых пишу, 15 см лед выдерживает автомобиль весом 2 тонны, если что", "Сколько негодования и зачем, кому оно надо! Может это и неправильно, но родители сами решают и несут ответственность. И молодцы, на улице, прогулка активная, а не диван!!!", А откуда столько негодования, на улице больше недели стабильный минус, лёд больше 10 см", - отмечают комментаторы.