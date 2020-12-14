"Отец года": сеть взволновало видео с мужчиной, который выехал на озеро с ребенком в коляске

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07:23 Сегодня Телеграф

В Харькове молодые родители затеяли опасное развлечение маленькой дочери на открытом льду.

Об этом сообщает Труха Харьков.

"Молодые родители устроили сегодня покатушки своей малышке прямо на льду Комсомольского (Основянского - ред.) озера", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом поднялась буря возмущения и негодования.

"Отец года", "Родители дебилы. Малышка в таком скажем возрасте не понимает где и как её катают", "Притрушенные. Других слов нет", - пишут пользователи Telegram.

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Однако нашлись и люди, которые поддержали героев видео.

"Для тупых пишу, 15 см лед выдерживает автомобиль весом 2 тонны, если что", "Сколько негодования и зачем, кому оно надо! Может это и неправильно, но родители сами решают и несут ответственность. И молодцы, на улице, прогулка активная, а не диван!!!",  А откуда столько негодования, на улице больше недели стабильный минус, лёд больше 10 см", - отмечают комментаторы.

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Харьков, Лёд.

Автор:

Телеграф
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