В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)

Циклон Yvonne принес в Украину дожди и мокрый снег, которые в добавку к вечерним заморозкам сильно усложнили ситуацию на дорогах страны. Плохая погода не обошла стороной и Харьков, который с самого утра оказался покрытым ледяной коркой.

В Харькове по улице Льва Ландау очевидцы насчитали сразу пять ДТП с участием десяти автомобилей. Кадрами с места происшествия делится Телеграм-канал Труха.

"Насчитали 1, 1, 4, напротив них ещё 2, и затем ещё 2. Дистанция покинула чат", - сказано в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, гололед на дорогах стал причиной смертельного ДТП неподалеку от Обухова.

А в Киеве любитель летней резины не справился с управлением, вылетел на тротуар, ударил три припаркованных автомобиля и смог остановиться лишь врезавшись в дерево.