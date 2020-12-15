Невозможно сдвинуть с места: в сети показали, как лед сковал украинские истребители (фото)

Из-за непогоды, которая накрыла почти всю территорию Украины, пострадала тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщили в MilitaryAviation.in.UA.

"Подходит 21й год 21го века, а в ВС ВСУ до сих пор не знают что такое ангары, что такое деайсинг, что такое современные спецмашины", - говорится в сообщении.

Вот как сейчас выглядит истребитель МиГ-29 в одной из частей тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины:

Подобное создает проблемы при подготовке очередного самолета к вылету, ведь наземному персоналу и летчикам необходимо тратить дополнительное время для устранения льда с поверхностей.

Мировая практика избежание подобной решает этот вопрос наличием ангаров на аэродромах базирования как в варианте долговременных сооружений, так и быстро смонтированных конструкций.