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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: стало известно о попытках затравить пострадавшую

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: стало известно о попытках затравить пострадавшую
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф

Изнасилованную в мае этого года двумя кагарлицкими сотрудниками полиции женщину пытались затравить в социальных сетях, используя эту информацию против нее.

Об этом рассказала одна из адвокатов пострадавшей Елена Сотник.

"Сначала ее пытались дискредитировать как личность, писали, что она сама виновата, что ее образ жизни определяет эту ситуацию. Сейчас это поливание грязью продолжается в локальных фейсбук-сообществах. Во время закрытых судебных заседаний один из защитников (подозреваемых - ред.) постоянно акцентировал, будто она недостаточно «общественно благонадежна», не приводя никаких доказательств", - поведала она.

Кроме того, по словам адвоката, женщину пытались неоднократно "подкупить".

"От управления полиции рассылали предложение переводить Нелли деньги в качестве благотворительной помощи, причем все это шло от начальника", - говорит юрист.

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Она направила жалобу с просьбой провести расследование. Но следствие не выявило нарушений, а предложение начальника полиции было "в рамках закона о благотворительной деятельности".

По ее словам, некоторые другие пострадавшие по этому делу проходят как подозреваемые по другим делам, и это защита также пытается использовать для обесценивания их страданий.

"Их позиция (защиты бывших полицейских - ред. ) такова: кому вы верите, этим преступникам? Мол, они только хотят очернить моего клиента, чтобы смягчить свое будущее наказания",  считает Сотник.

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Все по теме:

Киевская область, Изнасилование, Суд, Кагарлык, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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