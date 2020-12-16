Похоже на оперный театр: дом экс-главы Одесского облсовета обескуражил сеть

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00:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Днями ранее СБУ провела обыски в доме у бывшего председателя Одесского облсовета Сергея Паращенко. Так, благодаря отчету пресс-службы удалось знать, как выглядит его дом. Сеть удивил масштаб и дороговизна этого особняка.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Когда смотрю на такие фото, всегда задаюсь вопросом - эти все Пшонки-Паращенки изначально больные на голову или в них постепенно сносит крышу от власти и денег?", - так он прокомментировал фото дома Сергея Паращенко.

В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны.

Многие пользователи шутили и иронизировали по данному поводу.

 

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему Служба Безопастности Украины нагрянула с обысками в Укроборонпром - детали.

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Все по теме:

Украина, Одесса, СБУ, Сергей Паращенко.

Автор:

Телеграф
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