СБУ нагрянула с обысками в «Укроборонпром»: что произошло

Сотрудники СБУ проводят обыски в "Укроборонпроме" и компании "Укрспецэкспорт", которая является частью концерна.

Об этом сообщается на странице в Facebok "Укроборонпрома".

"Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда.

И концерн, и "Укрспецэкспорт" работают в штатном режиме.

Напомним, сегодня 3 декабря стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил новым генеральным директором "Укроборонпрома" руководителя Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

Во время своей первой пресс-конференции, Юрий Гусев, заявил, что в 2021 году концерна "Укроборонпрома" не будет.