"Укроборонпрома" в Украине больше не будет: что сказал новый директор после назначения (видео)

3 декабря новоизбранный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев объявил о том, что в 2021 году концерна не будет.

Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции.

По предварительным данным, сперва планируется урезать количество предприятий, которые входят в концерн. Таким образом из 137 предприятий останется около 65. Остальные ждет закрытие или изменение формата.

В то же время оставшиеся компании будут объединять в холдинги.

Согласно представленному плану, будут созданы:

холдинг "Оборонные системы Украины" (авиаремонт, бронетехника, боеприпасы, морские системы и др.),

аэрокосичекий холдинг (авиация, двигатели и пр.).

В каждом из которых будут присутствовать свои набсоветы, глав и руководителей будут отбирать на конкурсах.

Одним из главных приоритетов таких изменений, со слов Гусева, является обеспечение украинской армии качественным и современным вооружением.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора Укроборонпрома.