"Укроборонпрома" в Украине больше не будет: что сказал новый директор после назначения (видео)

3 декабря новоизбранный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев объявил о том, что в 2021 году концерна не будет.
Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции.
По предварительным данным, сперва планируется урезать количество предприятий, которые входят в концерн. Таким образом из 137 предприятий останется около 65. Остальные ждет закрытие или изменение формата.
В то же время оставшиеся компании будут объединять в холдинги.
Согласно представленному плану, будут созданы:
В каждом из которых будут присутствовать свои набсоветы, глав и руководителей будут отбирать на конкурсах.
Одним из главных приоритетов таких изменений, со слов Гусева, является обеспечение украинской армии качественным и современным вооружением.
Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора Укроборонпрома.