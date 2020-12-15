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Срезали все волосы и избили: подростки сняли издевательство над сверстником на камеру

Срезали все волосы и избили: подростки сняли издевательство над сверстником на камеру
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В понедельник, 14 декабря, в отделение Нацполиции города Каменское Днепропетровской области обратилась женщина и сообщила о том, что группа подростков жестоко поиздевалась над ее сыном.

Об этом сообщает 34 телеканал.

Днем ранее, 13 декабря 17-летний юноша находился в гостях у знакомого. Там его избили и срезали волосы. Весь процесс издевательств группа сняла на видео и выложила в сеть.

Правоохранители установили и задержали участников пыток. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет.

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По факту содеянного открыто уголовное производство за пытки, совершенные группой лиц. Теперь участникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.

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Каменское, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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