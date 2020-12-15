Ледяное царство: замерзший после дождя Харьков попал на фото

15 декабря в Харькове погода была не из лучших. Так, холод вместе с замерзающим дождем создали удивительные преображения с растениями, фото которых попали в сеть.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в Фейсбуке.
По его словам, все фото он сделал у себя во дворе.
А тем временем на метеостанции города диаметр гололеда составляет 8 мм.
Кадры замерзшей природы:
Стоит отметить, что 15 декабря в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний сильный дождь днем сменится снегом, который к вечеру пойдет сильнее.
Температура воздуха прогнозируют от -3 до -1 градуса.
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