Ледяное царство: замерзший после дождя Харьков попал на фото

15 декабря в Харькове погода была не из лучших. Так, холод вместе с замерзающим дождем создали удивительные преображения с растениями, фото которых попали в сеть.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в Фейсбуке.

По его словам, все фото он сделал у себя во дворе.

А тем временем на метеостанции города диаметр гололеда составляет 8 мм.

Кадры замерзшей природы:

Стоит отметить, что 15 декабря в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний сильный дождь днем сменится снегом, который к вечеру пойдет сильнее.

Температура воздуха прогнозируют от -3 до -1 градуса.

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