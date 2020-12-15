В Киеве подорожает проезд в маршрутках: когда и на сколько

В Киеве и Киевской области может подорожать проезд на маршрутных автобусах. Цена рискует взлететь до 12 гривен.

Об этом сообщил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

Согласно предварительным данным, повысить цены на проезд планируют в первом квартале 2021 после введения локдауна.

По словам Назаренко, цены не будут менять до 8 января 2021.

В то же время пассажиропоток в маршрутках упал примерно на 40%. В январе-октябре 2020 пассажирооборот составил 41,8 миллиарда пассажиров на квадратный километр. Это 46,3% от объема января-октября 2019 года.

Стоит отметить, что компания "Трансгруп" обслуживает городские маршруты № 201, 408, 437, 450, 497К в Киеве и пригородные № 304, 304Д, 400, 743, 745, 903, 903K, 991.

В свою очередь, в августе 2020 говорилось о том, что проезд в киевских маршрутках может подорожать до 10 гривен. Тогда перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой изменить правила перевозок пассажиров в Киеве.

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