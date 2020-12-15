В Харькове остановили часть троллейбусных маршрутов: что важно знать пассажирам

14 декабря в Харькове в результате обледенения проводов, которое вызвано непогодой, было остановлено некоторые маршруты троллейбусов. Так, четыре маршрута пока не едут - №6 (Основа), 12, 17 и 18 (П.Поле, ул.Рудика). Есть сложности с маршрутом 27 (ул.Холодногорская, ул.Дудинской).

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель городского совета Юрий Сидоренко.

Стоит отметить, что всю ночь транспортники работали над очисткой контактной сети.

В работу были задействованы 4 вышки, 2 автомобиля по обслуживанию подстанций, автомобиль для буксировки Троллейбусов. На обкатке линий с вечера и до раннего утра участвовали: 16 трамваев и 17 троллейбусов.

Общая численность задействованных насчитала 60 человек.

Общими усилиями удалось обеспечить полную проезжаемость трамваев. Но, несмотря на все усилия сотрудников горэлектротранспорта, из-за ледяного дождя, который в разных частях города шел всю ночь, ситуация с троллейбусами немного хуже.

Стоит напомнить, что ранее в Харькове и Харьковской области утром 13 декабря дороги укрыл гололед.