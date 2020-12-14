В Харькове - транспортный "аут": что произошло и в чем причина

В Харькове из-за обледенения проводов, которое вызвано ледяным дождем, который тут же замерзая, превращается в лед, остановили движение троллейбусов. Та же участьможет постигнуть и трамваи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле, Алексеевка, пос.Жуковского), 6 (Основа), 11, 27 (Бавария, ул. Холодногорская)", - написал он.

Также чиновник не исключает, что подобная ситуация коснется и трамваев. При этом контактные сети на данном этапе почистить просто невозможно.

"Обещают сделать это ночью, но необходимо прекращение осадков", - уточнил Сидоренко.

Как сообщал "Телеграф", по прогнозам синоптиков, во вторник, 15 декабря, в Украине продолжит господствовать непогода. Сильный гололед обещают на северо-востоке страны.