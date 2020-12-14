Украину накроет антициклон Yadigar: синоптик рассказала, прекратятся ли ледяные дожди

Уже во вторник, 15 декабря, гололед с мокрым снегом, которые наблюдались по всей территории Украины в последние несколько дней, продолжат "осаждать" только Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Луганскую, Черниговскую, Донецкую области и Днепр с районами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, или дождь, или ледяной дождь наиболее вероятные только на северо-востоке Украины", - отметила она.

Что касается остальной части страны, то, по словам синоптика, температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно "будет колебаться около нуля, с небольшими залетами то в "минус", то в "плюс".

"В южной части Украины и в западных областях ожидается теплая погода, завтра днем 3 + 7 градусов. Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый", - добавила Диденко.

В Киеве второй день недели предполагается облачным, но без существенных осадков.

"Возможен туман. Температура воздуха ночью до 1 мороза, днем до 2 градусов тепла. На дорогах и тротуарах остается гололедица - внимательно!" – уточнила она.

Как сообщал "Телеграф", из-за резкого ухудшения погоды в травмпункты в первый день гололеда обратились 162 жителя Киева.

Впрочем, некоторые люди не стали унывать и достали коньки из шкафов.