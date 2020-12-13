Улицы городов превратились в катки: как спастись от гололеда

Циклон Yvonne принес в Украину обильные осадки в виде дождей и мокрого снега, которые после ночных заморозков превратили дороги и тротуары в сплошной каток.

Как известно, лучший способ не поскользнуться на льду - сидеть дома. Однако этот вариант не всех устраивает, а потому периодически приходится ступать на скользкую дорожку.

Чтобы уберечься от падения есть несколько рекомендаций:

Накладки из каучука

Временные противоскользящие накладки можно наклеить у сапожника или купить готовые в интернете и наклеить самому, но в таком случае это будет менее надежно.

Войлочная основа от кухонной губки

Как и в случае с каучуковыми накладками, клеится на подошву суперклеем. Дешево, сердито, но хватает ненадолго.

Наждачная бумага

Рекомендуется брать самую крупную "наждачку", она гарантирует лучшее качество сцепления, нежели войлок, однако изнашивается еще быстрее.

Шипы да саморезы

Если подошва обуви толстая, то в нее можно вкрутить автомобильные шипы или короткие саморезы.

Ледоступы

Специальное приспособление, которое надевается на обувь. Хорошая альтернатива вкручиванию шипов, особенно если вы не хотите повреждать подошву. Доступны во множестве различных конфигураций, однако некоторые из них не очень удобны при ношении.

В сети встречаются и другие варианты решения проблемы скольжения по льду, вроде натирания подошвы клеем или картошкой, однако эффективность и надежность подобных средств выглядит весьма сомнительной.

Добавим, что согласно прогнозам синоптиков, осадки в Украине ожидаются и в понедельник, 14 декабря.