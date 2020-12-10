Время пробовать хоккей и фигурное катание: как в Киеве восприняли погодные неприятности (видео)

Вечером 10 декабря на дорогах столицы особенно опасная ситуация из-за гололеда, - но не все остались расстроены этим, и многие даже решили повеселиться.

Видео с улиц публикует местный паблик "Киев Оперативный".

Отмечается, что в Киеве при минусовой температуре прошел дождь, после чего на дорогах образовалась ледяная корка. Это повлекло за собой множество аварий и крупные пробки по всему городу.

Хотя коммунальщики и применяют меры для ликвидации гололеда, автомобилистам лучше вообще пока не выезжать на дороги.

Но некоторые киевляне решили не унывать и найти хорошие стороны ситуации. В частности, некоторые надели коньки и стали играть в хоккей прямо на улицах.

Смотрите, как это происходит, на видео:

Как сообщал "Телеграф", одна из аварий на гололеде в Киеве чуть не стала смертельной, - мужчина увернулся от неуправляемого авто в прыжке.