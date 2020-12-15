Протестующие ФОПовцы и полицейские устроили стычки на Майдане (видео)

15 декабря, во вторник, в Киеве на Майдане начались столкновения ФОПов и полиции.

Об этом сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского.

Согласно заявленным данным, лидер протеста Доротич заявил, что сейчас будут разбивать палатки прямо на Майдане Независимости и пошел за ними в автомобиль. Полиция стала препятствовать этому. Правоохранители отняли несколько палаток и выбросили их за забор.

На данный момент на Майдане еще продолжаются бои, полиция применяет газ.

Во время отступления правоохранителей на несколько секунд возникла ожесточенная драка с протестующими. Далее со стороны полицейских распылили газ прямо перед нашим журналистом.





Стоит напомнить, что 15 декабря, во время заседания Рады был продлен особый порядок местного самоуправления в районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2021 года.