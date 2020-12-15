Переломы, растяжения, ушибы: появились фото ажиотажа в харьковских травмпунктах

В связи с ухудшением погодных условий по стране в Харькове увеличилось число травм. Жители города и области массово обращаются в травмпункты.

Об этом пишет KHARKIV Today.

"За прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 289 жителей Харьковской области, которые пострадали в результате гололеда. Это в 3,3 раза больше, чем днем ранее", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

На снимках сделанных в одном из травмпунктов города видно, что коридор забит людьми, пострадавшими от непогоды.

"289 - это общее число обращений. Из них 31 - ребенок. Детей, к счастью, не так много. 245 - это те, кого отвезли в больницу. Переломы конечностей, растяжение связок, ушибы мягких тканей головы. Прошлые были - 87", - добавил мужчина.

Отмечается, что в Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу трудно дозвониться - телефон постоянно занят.