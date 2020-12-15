Дело дошло до дымовых шашек и шумовых гранат: появились новые фото столкновений предпринимателей и копов на Майдане

15 декабря на Майдане Независимости в Киеве протестующие ФЛП подрались с полицейскими.

Кадры с места происшествий публикуют в Телеграм-каналах.

"На Майдане уже взрывают шумовые гранаты. Полиция пыталась прорваться к палаткам возле автомобиля под Стеллой", - говорится в сообщении PavlovskyNews.

Отмечается, что по словам лидера протеста Сергея Доротича среди ФЛП много травмированных.

У одного из протестующих во время столкновений начались проблемы с сердцем, после чего его забрали в больницу.





В свою очередь в МВД заявили, что во время акций травмы получили 40 силовиков.

"Одного правоохранителя во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, потасовки начались после того, как Доротич заявил, что демонстранты будут размещать палатки на Майдане, а полиция попыталась их остановить.