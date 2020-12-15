В сети наглядно показали причину новой аварии на Шулявском мосту в Киеве (фото)

В Киеве на Шулявском мосту обрушение столбов освещения перекрыло дорого и спровоцировало транспортный коллапс.

Тем временем в сети показали, из-за чего произошло обрушение. Как утверждают в сети, причина кроется в болтах, которыми крепились столбы.

"Болты, которые никуда не входят и ничего не крепят - причина падения столбов на Шулявском путепроводе", - говорится в сообщении "Київ Оперативний" в Телеграм.

Тем временем в КГГА уже отреагировали на инцидент.

"Причины падения трех опор освещения на транспортной развязке на Шулявском путепроводе будут устанавливать правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вследствие падения трех столбов на недавно отремонтированном Шулявском мосте были повреждены несколько автомобилей.

Помимо того, огромная пробка образовалась от Севастопольской площади. Информации о пострадавших не поступало.