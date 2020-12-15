Шулявский мост в Киеве снова "устал" (фото и видео)

На Шулявском путепроводе упали три новых столба освещения, очевидцы сообщают, что пострадали автомобили.

Кадры с места появились в Телеграм-каналах.

"В Киеве на Шулявском путепроводе одновременно устали и упали три новых столба освещения. Повреждены несколько автомобилей, огромная пробка от Севастопольской площади", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

На фото, обнародованных каналом, видно, что автомобилю "Мерседес" рухнувший столб разбил заднее стекло.

"Київ Оперативний" отмечает, что после падения столбов образовался настоящий транспортный коллапс, так как движение парализовано на всех четырех полосах.

О пострадавших информации не поступало.

Как сообщалось ранее, цены на проезд в маршрутках Киева и области могут подняться до 12 гривен после введения локдауна в начале 2021 года.