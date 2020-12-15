Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)

В сети появилось новое видео, на котором показано, как падают новые столбы освещения на Шулявском мосте.

Кадрами, снятыми из салона автомобиля, поделился Київ Оперативний в Телеграме.

"Более наглядный видос с падением столбов на Шулявском путепроводе", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах заметно, как один из столбов начал клониться на проезжую часть, а затем, на мгновение зависнув на проводах, рухнул на крышу одного из автомобилей.

До этого в сети появилось еще одно видео, на котором момент падения столбов засняли с камер наблюдения.

Отметим, что на фоне аварии на Шулявском мосту и протестов предпринимателей на Майдане Независимости, движение по Киеву заметно усложнилось. Ближе к вечеру город и вовсе стал в пробках.