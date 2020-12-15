Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ впервые включили в официальный отчет российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) 2Б26 "Град" на базе шасси КамАЗ-5350.

Об этом сообщает Informnapalm.

РСЗО была замечена с мини-беспилотника ОБСЕ 8 декабря 2020 года возле населенного пункта Терновое в 57 километрах от Донецка. Об этом говорится в отчете СММ №297/2020 от 14 декабря 2020 года.

Отмечается, что установка была размещена с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

InformNapalm подчеркивает, что впервые эти РСЗО были замечены еще в феврале 2016 года в Донецкой области неподалеку от того места, где их заметили БПЛА ОБСЕ в декабре этого года.

2Б26 - современная модернизация "Града" на шасси КамАЗ-5350. В настоящее время она стоит на вооружении исключительно армии РФ.

Впервые 2Б26 были показаны в Перми 23 сентября 2011 года.

Как сообщалось ранее, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос сравнил Россию с медведем, против которого "нужно иметь копье".