В Харькове автобус протаранил легковушку: момент ДТП попал на видео

Утром среды, 16 декабря, в Харькове на Белгородском шоссе произошло ДТП с участием автобуса.

Об этом сообщает Труха Харьков.

Момент столкновение записал видеорегистратор.

На видео можно увидеть, что автомобиль Нива осуществлял поворот налево. Его пропустили легковой автомобиль и автобус. Водитель второго автобуса не заметил авто, не успел вовремя нажать на тормоз и протаранил его.

Напомним, что в Харькове в результате обледенения проводов, которое вызвано непогодой, было остановлено некоторые маршруты троллейбусов. Так, четыре маршрута пока не едут - №6 (Основа), 12, 17 и 18 (П.Поле, ул.Рудика). Есть сложности с маршрутом 27 (ул.Холодногорская, ул.Дудинской).