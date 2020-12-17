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"Соцстрах трещит по швам": в Днепре учителей отправляют с больничного на работу с недомоганием

"Соцстрах трещит по швам": в Днепре учителей отправляют с больничного на работу с недомоганием
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф

В Днепре, учительница, которая болела коронавирусом, вышла на работу, хотя чувствовала себя еще плохо. По ее словам, на больничном больше 15 дней находятся только те, у кого серьезная форма заболевания и если имеется тест. К тому же, женщина просила направление на врачебно-консультационную комиссию, чтобы продлить больничный, но главврач отказала.

 Об этом рассказала «Телеграфу» молодая учительница из Днепра Анастасия.

Педагог также рассказывает, что среди ее коллег немало заболевших. Еще в сентябре в ее школе заболела учительница, но тогда держали и месяц на больничном. А сейчас если легкая форма, то 15 дней лечения и отправляют на работу.

В то же время две ее коллеги у которых тяжёлая форма, соответственно, дольше находятся на больничном.

Кроме того, учительница рассказывает, что ее не внесли в список заболевших, но она как-то появитесь в списке выздоровевших. И, по ее словам, такой случай не единичный, у ее коллег были похожие истории.

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"Вот сейчас у нас в школе учителей пять болеют. И те, кто переболел ковидом, уже вышли на работу. Но, опять же, одна из коллег была на больничном всего две недели и ее тоже просто «выперли» на работу с недомоганием. У нее болезнь протекала в облегченной форме, и тест она делала. Нам она пожаловалась, что ей сказали «больше 15-ти дней нельзя давать больничный». Видимо, соцстрах трещит по швам из-за выплат по больничным листам и потому медики отправляют всех на работу", - говорит она.

О том, почему же не делают тесты и не выздоровевших людей выписывают на работу читайте в материале «Телеграфа»: Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра

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Все по теме:

Украина, Днепр, Коронавирус, Covid-19, COVID-19 Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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