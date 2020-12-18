Пытали утюгом и резали ножами: под Киевом поймали опасную банду (фото, видео)

30 ноября пятеро вооруженных бандитов в черной одежде в балаклавах ворвались в частный дом в селе Лубянка (Киевская область) и около часа пытали супругов пенсионеров и их двоих детей ради получения денег.

Об этом вопиющем случае рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей Facebook-странице.

"Чудом семье удалось выжить. Нападавшие забрали 3000 долларов США, 8000 гривен и ювелирные изделия. Скрылись с места происшествия на двух автомобилях хозяина дома", - рассказал он.

Через две недели, 17 декабря, около шести полицейские задержали обыскали фигурантов банды.

"Изъятый арсенал поражает: 9 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова и боеприпасы к ним. Также изъяты спецсредства, тактический одежда, балаклавы, рации и другие вещи, которые указывают на криминальный промысел мужчин", - добавляет руководитель полиции.

По его словам, кроме этого, найдены и изъяты шесть транспортных средств и главное бус, на котором преступники и совершали нападения. Похищенные машины пострадавшим уже вернули.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Черновицкой области охотник убил местного жителя, предполагая, чтостреляет вкосулю.