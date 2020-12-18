В аварии на трассе "Киев-Чоп" пострадали 10 человек: подробности, фото и видео ЧП

Во Львовской области в четверг, 17 декабря произошло лобовое ДТП в результате которого 10 человек пострадали, в том числе два ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Авария произошла на трассе "Киев-Чоп", возле села Конюхов в Стрыйском районе. Как выяснили правоохранители, водитель микроавтобуса "Фольксваген", 34-летний житель Черновцов, обгоняя другие машины, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Фольксваген Гольф", которым управлял 47-летний житель Закарпатья.

В результате лобового удара травмы получили водители автомобилей, 22-летний пассажир "Гольфа", житель Закарпатья, а также семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей 2,5 и 4 года - жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

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