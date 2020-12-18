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Под Киевом банда отобрала у мужчины сумку с миллионами: преступление попало на видео

Под Киевом банда отобрала у мужчины сумку с миллионами: преступление попало на видео
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Вечером 17 декабря группа злоумышленников напали на мужчину в городе Буча (Киевская область) и завладели более 2 млн гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области. 

"На одной из улиц нападающие, применяя угрозы и физическую силу, отобрали у мужчины сумку с деньгами в момент, когда тот переносил ее из машины в свое помещение", - говорится в сообщении. 

Нападавшие сразу попытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские вместе с бойцами КОРДа. 

Отмечается, что четверо из пяти нападавших были задержаны на месте, еще один попытался скрыться, но ему это не удалось.

Почти все преступники оказались жителями Киевской области, лишь один из них является жителем Житомира. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности. 

Теперь им грозит лишение свободы на срок до 12 лет. 

Как сообщалось, в Киевской области группа злоумышленников забралась в дом к семье и, после часа пыток, завладели их деньгами. 

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Все по теме:

Киевская область, Буча, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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