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"Прием закончен": в Николаеве врачи отказались принимать больную коронавирусом

"Прием закончен": в Николаеве врачи отказались принимать больную коронавирусом
Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Пользователь сети Владимир Алексеев поделился историей того, как пытался устроить больную коронавирусом маму в 1-ю городскую больницу Николаева. 

Об этом он рассказал в Фейсбук. 

"Женщину 62 года отправили умирать домой, даже отказавшись посмотреть. Она задыхалась, на руках позитивный результат COVID-19, КТ показало поражение легких 30%, двусторонняя пневмония средней тяжести", - написал он. 

По его словам, в приемной врач отказался осматривать женщину, так как его смена закончилась и он "случайно задержался". 

"На мою просьбу "вы можете её хотя бы посмотреть?" вступила женщина в приёмной, ФИО не знаю, отказалась представляться, сказала, цитирую дословно "я тут вообще подданная Великобритании. У вас есть семейный врач, она за вас получает зарплату 20000 грн, и ничего не делает, вот пусть она вас и лечит. А если она напишет в справке, что она тупая (так и сказала) , и не знает как вас лечить, вот вы с этой справкой приходите, и мы тогда вас посмотрим", - написал он. 

История закончилась благополучно, после обращения к руководству Областной инфекционной больницы, женщину все же приняли. 

"Ей сразу сделали капельницу, осмотр, очень внимательный персонал и вообще - другой мир", - написал он. 

Читайте в материале "Телеграф": "Соцстрах трещит по швам": в Днепре учителей отправляют с больничного на работу с недомоганием.

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Все по теме:

Николаев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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