Дуэль в Камянце и потасовки в Одессе: как прошел день заседаний в местных советах

В горсовете Каменец-Подольска "Слуга народа" вызвал своего сопартийца на дуэль, а в Одесском горсовете опять кипят страсти.

Кадры конфликта депутатов в Каменец-Подольском обнародовало "Движение ЧЕСНО" в Фейсбук.

"Депутат "Слуги народа" Сергей Ведерников вызвал на дуэль своего однопартийца Дмитрия Власюк во время заседания городского совета", - сказано в подписи к видео.

В Одесском областном совете во время проведения второй сессии депутаты вновь блокировали трибуны и устраивали потасовки.

Как пишет dsnews, сессия смогла начаться лишь спустя полтора часа после открытия.

Днем депутаты ОПЗЖ из городского совета пытались штурмом взять сессионный зал

В ходе потасовки в коридоре оказались выбитыми стекла двери.

В 14:18 депутаты облсовета от ОПЗЖ заблокировали трибуну, согласно заявлению их представителя, после заседания фракций все единогласно решили провести сессию в условиях "максимальной открытости". Таким образом в зал должны допустить депутатов городского и районного советов, а до тех пор, пока это не произошло разблокировать трибуну они отказывались.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика:

Как сообщалось, первая сессия Одесского облсовета прошла 3 декабря. На ней тоже происходили постоянные столкновения между депутатами.