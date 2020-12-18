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Дуэль в Камянце и потасовки в Одессе: как прошел день заседаний в местных советах

Дуэль в Камянце и потасовки в Одессе: как прошел день заседаний в местных советах
Обновлено 21:14 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В горсовете Каменец-Подольска "Слуга народа" вызвал своего сопартийца на дуэль, а в Одесском горсовете опять кипят страсти. 

Кадры конфликта депутатов в Каменец-Подольском обнародовало "Движение ЧЕСНО" в Фейсбук. 

"Депутат "Слуги народа" Сергей Ведерников вызвал на дуэль своего однопартийца Дмитрия Власюк во время заседания городского совета", - сказано в подписи к видео. 

В Одесском областном совете во время проведения второй сессии депутаты вновь блокировали трибуны и устраивали потасовки. 

Как пишет dsnews, сессия смогла начаться лишь спустя полтора часа после открытия. 

Днем депутаты ОПЗЖ из городского совета пытались штурмом взять сессионный зал

В ходе потасовки в коридоре оказались выбитыми стекла двери. 

В 14:18 депутаты облсовета от ОПЗЖ заблокировали трибуну, согласно заявлению их представителя, после заседания фракций все единогласно решили провести сессию в условиях "максимальной открытости". Таким образом в зал должны допустить депутатов городского и районного советов, а до тех пор, пока это не произошло разблокировать трибуну они отказывались. 

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика:

Как сообщалось, первая сессия Одесского облсовета прошла 3 декабря. На ней тоже происходили постоянные столкновения между депутатами.

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Все по теме:

Одесса, Драка, Каменец-Подольский.

Автор:

Телеграф
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