Копы поймали напавшего на журналистку мужчину: что о нем известно

Столичные полицейские задержали 31-летнего киевлянина, который совершил нападение на журналистку NewsOne Виолетту Товкес в субботу, 28 ноября.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Несмотря на то, что нападающий был в маске и капюшоне и на камеру попали лишь его глаза и пятая часть лица, полицейские Киева определили личность нападавшего", - написал он.

Как уточнил Геращенко, задержанный был ранее судим.

"Когда его задерживали полицейские, он был очень удивлен, что его удалось найти. Он думал, что маска и капюшон не дадут опередить его личность. Но не тут-то было!" – рассказал подробности задержания замминистра.

Отметим, что телеканал NewsOne с октября 2018 года принадлежит Тарасу Козаку, которого называют соратником кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Голосеевском районе Киева группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором автомобиль съемочной группы общественной организации "Стоп коррупции", применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами.